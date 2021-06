Premia Finance inaugura nuova agenzia a Catania

Premia Finance SpA ha aperto una nuova agenzia a marchio nella città di Catania, in Sicilia. Il point brandizzato si trova in via Padova 92, nel quartiere Borgo-Sanzio, ed è gestito dalla consulente del credito Elisabetta Messina.

Anche la neonata agenzia, così come le altre “sorelle” diffuse su tutto il territorio nazionale, offrirà alla clientela l’ampio ventaglio di prodotti che Premia Finance mette a disposizione: cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e prestiti cambializzati.

Presente, all’inaugurazione del point, anche l’amministratore delegato della società, Gaetano Nardo, che ha dichiarato: “La nostra grande famiglia continua a crescere. Oggi sono felice di partecipare al taglio del nastro della nuova agenzia di Catania, città dove Premia Finance ha già una presenza fortemente radicata. Rivolgo i miei migliori auguri alla consulente del credito Elisabetta Messina per l’avvio di questa attività”.

Entusiasta la consulente del credito Elisabetta Messina: “Per me è un grande piacere poter collaborare con Premia Finance e l’apertura dell’agenzia rappresenta una grande opportunità di business. Tanti altri colleghi, come me, hanno già avuto modo di condividere il progetto Premia. Consiglio a qualsiasi consulente del credito di conoscere l’offerta commerciale della società di Gaetano Nardo”.

La società è alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.