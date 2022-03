Premia Finance inaugura nuova agenzia a Desio

Prosegue l’espansione della rete commerciale di Premia Finance SpA. La società di mediazione creditizia guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo ha aperto una nuova agenzia a marchio in via Giuseppe Garibaldi a Desio (Mi).

Il consulente del credito che si occuperà della gestione dell’agenzia è Christian Freda, collaboratore che ha deciso di sposare il progetto di Premia Finance SpA. Presenti all’inaugurazione l’ad Gaetano Nardo e il responsabile prodotto cessione del quinto Luigi Riolo

Tra i tanti servizi offerti si ricordano cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e assicurazioni.

“Sono molto entusiasta che un professionista come Christian Freda, che vanta di esperienza, preparazione e competenza, abbia scelto Premia Finance. Sono orgoglioso che Premia riesca a rispecchiare le esigenze di professionisti di alta qualità”, dichiara l’amministratore delegato Gaetano Nardo.

“Il mondo del credito è in continuo mutamento ed oggi, più di sempre, è fondamentale mantenere il passo” afferma il consulente del credito Christian Freda. “Ho scelto Premia, oltre che per un rapporto amichevole e professionale col suo amministratore Gaetano Nardo, per la velocità che nel tempo ha dimostrato di avere nell’anticipare i cambiamenti, per la professionalità e disponibilità dell’intero staff e per la possibilità di continuare ad alimentare la mia crescita professionale e di cimentarmi in nuove esperienze e nuovi prodotti”.