Premia Finance ha inaugurato nuovo punto a Sciacca (Ag)

Premia Finance Spa ha inaugurato un nuovo point brandizzato in via F. Maglienti, 77 a Sciacca in provincia di Agrigento. Lo ha annunciato oggi la società di mediazione creditizia, precisando che a guidare la nuova sede sarà Vincenzo Cucchiara, “uno specialist quinto che vanta oltre quindici anni di esperienza nel mondo del credito”. Presenti all’inaugurazione l’amministratore delegato Gaetano Nardo e il direttore rete Girolamo Orlando.

“La nostra società è lieta di dare il benvenuto ad un professionista del settore come Vincenzo Cucchiara. Siamo certi che sarà un perfetto punto di riferimento per tutta la clientela della provincia di Agrigento, vista la sua grande esperienza, e saprà raggiungere senza dubbio gli obbiettivi di business prefissati”, ha dichiarato Nardo.

“L’ingresso di Vincenzo Cucchiara nel team garantisce qualità e grande esperienza. Lo ringraziamo per aver scelto Premia e siamo onorati di avere all’interno della nostra rete un professionista come lui”, ha aggiunto il direttore rete Girolamo Orlando.

“Ho scelto Premia Finance per la possibilità di aumentare il mio fatturato, viste le numerose convenzioni in ambito cessione del quinto e tutti i prodotti che offre. Ringrazio tutto il Team per l’accoglienza, la professionalità e la disponibilità”, ha concluso Vincenzo Cucchiara.

Tra i tanti servizi offerti si ricordano cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e assicurazioni. La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia.

È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.