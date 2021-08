Premia Finance inaugura una nuova agenzia in via dell’Autonomia Siciliana a Palermo

Prosegue senza sosta l’espansione di Premia Finance s.p.a., società di mediazione creditizia, su tutto il territorio nazionale. L’azienda diretta dall’amministratore delegato Gaetano Nardo ha aperto un nuovo point brandizzato in via dell’Autonomia Sicilia 138 a Palermo.

L’agenzia sarà diretta dal team manager Giulio Cappellani e proporrà, come di consueto, una vasta di gamma di prodotti finanziari. Presenti, all’inaugurazione ufficiale, l’amministratore delegato Gaetano Nardo e il direttore rete Girolamo Orlando.

“Torniamo nuovamente nel capoluogo siciliano per tagliare il nastro alla nostra nuova agenzia. Si tratta della terza apertura di un punto Premia nel giro di poche settimane a Palermo, a testimonianza della grande attività che la Società sta portando avanti sul territorio. Auguro al team manager Giulio Cappellani un buon lavoro”, dichiara Gaetano Nardo.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Giulio Cappellani, professionista del credito con molti anni di esperienza nel settore della Cessione del Quinto. La neonata Agenzia a marchio di Palermo diventerà un punto di riferimento per la Clientela e per tanti altri Consulenti del Credito che vorranno far parte del nostro Team vincente”, aggiunge il Girolamo Orlando.

“Ringrazio Gaetano Nardo e Girolamo Orlando per la grande opportunità lavorativa e la fiducia concesse – spiega il team manager Giulio Cappellani -. L’apertura dell’agenzia rappresenta un piccolo grande passo non solo per chi la gestirà, ma anche per tutti quei consulenti del credito che vorranno entrare in contatto con la realtà di Premia e operare nella parte occidentale della Sicilia”.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. Invia la tua candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.