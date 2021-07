Premia Finance SpA, Gaetano Nardo in visita alla nuova agenzia di Gela

L’amministratore delegato di Premia Finance SpA, Gaetano Nardo, ha fatto visita alla nuova agenzia a marchio di via Palazzi 189 a Gela, in provincia di Caltanissetta.

L’occasione si è rivelata gradita per complimentarsi con il consulente del credito Massimo Vella per gli ottimi risultati raggiunti dal suo arrivo in Premia Finance SpA, soprattutto a fronte delle difficoltà generate dall’emergenza covid nel nostro Paese.

“Sono felice di fare visita a Massimo Vella, titolare della nuova agenzia di Gela. A lui vanno le congratulazioni mie e dell’intero team di Premia Finance SpA per il grande lavoro svolto finora“, dichiara Nardo.

Parola anche al consulente del credito Massimo Vella: “Sono onorato della presenza dell’amministratore delegato Gaetano Nardo, persona di grande lungimiranza e di grande serietà. I risultati raggiunti dall’agenzia di Gela sono solo il risultato di un grande lavoro di squadra e di affinità di idee che non possono che portare frutti”.

“Con Premia Finance al proprio fianco – prosegue Vella – è facile raggiungere e superare gli obiettivi preposti, grazie a prodotti finanziari di grande competitività e, soprattutto, grazie a un back office di prim’ordine”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti di Premia Finance e l’ad per la fiducia e la sua presenza qui oggi. Inoltre, invito i tanti ragazzi, in particolare i miei concittadini che guardano con curiosità al mondo finanziario, di provare la mia stessa esperienza entrando in contatto con la Società. Grazie“, conclude il consulente del credito.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.