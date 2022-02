Premia Finance Spa: nuova apertura a Foggia

Continua a espandersi la rete commerciale di Premia Finance Spa. La società di mediazione creditizia ha annunciato oggi l’apertura della nuova agenzia a marchio a Foggia, in viale Europa 40. Ad occuparsi della gestione sarà la consulente del credito Maria Assunta Bellino, nuova collaboratrice che ha deciso di sposare recentemente il progetto di Premia Finance. Tra i servizi offerti figurano cessione del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e assicurazioni.

Presenti all’inaugurazione l’amministratore delegato Gaetano Nardo, e i team manager Marta Nicolò e Francesco Giannese.

“Per me è un grande piacere essere presente all’apertura di questo nostro nuovo point brandizzato. La provincia di Foggia rappresenta un territorio sul quale puntiamo molto per affermare la nostra crescita. Crediamo fortemente in quest’area, la quale saprà rivelarsi strategica per la crescita della società”, ha dichiarato Gaetano Nardo.

“Il nostro team sta crescendo! È quindi con estremo piacere che diamo il migliore benvenuto, tutto al femminile, a Maria Assunta Bellino nella grande famiglia di Premia Finance”, ha aggiunto Marta Nicolò.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo commerciale@premiafinancespa.it.