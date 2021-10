Premia Finance amplia la rete commerciale. Nuova apertura a Roma

Continua a espandersi la rete commerciale della società di mediazione creditizia Premia Finance SpA. Lo scorso venerdì l’azienda ha annunciato l’apertura della nuova agenzia a marchio di via Cesare Baronio 51 in zona Appia, a Roma. A occuparsi della gestione dell’agenzia è la consulente del credito Francesca Marchionne, nuova collaboratrice che ha deciso di sposare recentemente il progetto.

Tra i servizi offerti cessioni del quinto, mutui, prestiti personali, tfs e assicurazioni. Presenti all’inaugurazione l’amministratore delegato Gaetano Nardo, e il responsabile della cessione del quinto Luigi Riolo.

“Per noi è un enorme piacere poter battezzare l’apertura della nuova agenzia di Roma. Continuiamo senza sosta nella nostra espansione sul territorio nazionale, con l’intento di offrire una presenza sempre più radicata per clienti e per tutti quei consulenti del credito che vogliono avvicinarsi alle nostre attività. Rivolgo i miei migliori auguri alla consulente Francesca Marchionne”, ha dichiarato Gaetano Nardo.

“Siamo lieti di presenziare alla nascita di questa nuova realtà in una città importante come la Capitale. L’agenzia di Roma rappresenta un punto di riferimento importante per la Società che continua a credere fortemente nei territori”, ha affermato il responsabile cessione del quinto Luigi Riolo.

“Sono entusiasta si intraprendere questo percorso con Premia Finance spa. Ringrazio l’amministratore delegato e il responsabile cqs per essere stati presenti in questo giorno così importante. Invito ogni consulente del credito a prendere visione dell’offerta che la Società è in grado di presentare”, ha concluso Francesca Marchionne.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo commerciale@premiafinancespa.it.