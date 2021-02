Premia Finance cresce ancora, operativa la nuova sede di Bari

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della rete distributiva di Premia Finance. La società di mediazione creditizia annuncia l’apertura di una nuova agenzia a Bari, in via Matarrese 2/13.

La sede, gestita dalla consulente del credito Sabrina Cornaro, va a unirsi ai point a marchioPremia Finance già presenti sul territorio nazionale e si propone di accogliere tutti quei consulenti del credito di Bari e provincia che vorranno sposare il progetto della società.

Tra i servizi offerti nei corner del gruppo, le cessioni del quinto, i mutui, i prestiti personali, i tfs e i prestiti cambializzati.

“La grande famiglia di Premia Finance SpA continua a espandersi giorno dopo giorno. Per me è un enorme piacere inaugurare la nuova sede di Bari, inserita all’interno di un territorio, come quello pugliese, nel quale crediamo molto – afferma l’amministratore delegato Gaetano Nardo -. Auguro buon lavoro alla nostra consulente del credito Sabrina Cornaro”.

“Sono felice di cominciare questa esperienza con la società gestita da Gaetano Nardo. Collaborare con Premia Finance significa entrare in contatto con un team efficiente e qualificato. Invito tutti i consulenti del credito interessati a intraprendere lo stesso percorso”, aggiunge Sabrina Cornaro.

La società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito e seleziona consulenti del credito in tutta Italia. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] it.