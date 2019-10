Premia Finance punta a raggiungere i 100 collaboratori nel 2020

Premia Finance s.p.a., mediatore creditizio guidato da Gaetano Nardo, prosegue nel suo percorso di crescita, con una semestrale in utile, 63 collaboratori all’attivo a settembre, un’ampia gamma di prodotti e un intermediato relativo alla cessione del quinto in aumento.

“Guardando al futuro siamo positivi – sottolinea Nardo, amministratore di Premia Finance -. Siamo in linea con il nostro business plan, che prevede di raggiungere 100 collaboratori e 70 milioni di intermediato di cessione del quinto nel 2020. Il nostro è un progetto unico, innovativo e ambizioso, ed è per questo che continua la nostra campagna recruiting su tutto il territorio nazionale e soprattutto nelle regioni dove non siamo ancora presenti. Abbiamo anche l’impegno di ampliare la nostra base prodotti, aggiungendo oltre a quelli già presenti (cessioni, mutui, prestiti, tfs ), un’offerta assicurativa e il servizio noleggio a lungo termine. Queste sono solo alcune delle tante novità che ci vedranno impegnati in questo fine 2019 e durante il prossimo anno”.