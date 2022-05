Premia Finance presenta richiesta di passaggio all’Euronext Growth Milan

Lo scorso 27 maggio Premia Finance Spa ha presentato presso la Borsa Italiana la richiesta di passaggio dall’Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan, aperto agli investitori al dettaglio.

L’ammissione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, precisa la società di mediazione creditizia, era avvenuta il 22 aprile 2021 a seguito del collocamento delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali, di 366.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 3 euro per azione, per un controvalore totale di circa 1,1 milioni di euro.

“L’operazione prevedeva che ai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione venissero assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta. Il rapporto di conversione dei ‘Warrant Premia Finance 2021-2023’ è pari a 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati, con esercizio effettuabile nelle tre finestre temporali 2021/2022/2023 previste dal ‘Regolamento Warrant Premia Finance 2021-2023’, della durata di due settimane ognuna, e strike price pari al prezzo di euro 3,00”, si legge nella nota.

Come da “Regolamento Warrant Premia Finance 2021-2023”, è previsto un periodo di esercizio addizionale a disposizione dei possessori dei warrant in caso di presentazione da parte della società della richiesta a Borsa Italiana di passaggio sul mercato Euronext Growth Milan.

“Pertanto, a partire dal primo giorno di Borsa successivo a quello di presentazione della richiesta, avvenuta in data 27 maggio 2022, si apre la finestra di esercizio per 5 giorni di Borsa aperta (ossia dal 30 maggio 2022 al 3 giugno 2022, compresi) a disposizione dei possessori dei warrant, pena la decadenza”, precisa la società di mediazione creditizia.

Dal primo giorno di negoziazione, Banca Finnat Euramerica Spa agirà quale operatore specialist della società come previsto da regolamento emittenti Euronext Growth Milan. Nell’ambito della procedura di passaggio al mercato Euronext Growth Milan, Premia Finance è affiancata da Banca Finnat Euramerica nel ruolo di Euronext Growth advisor, Thymos Business Consulting opera in qualità di financial advisor e Grimaldi Studio Legale quale legal advisor.