Giovani ma ambiziosi. Premia Finance s.p.a. presenta il suo progetto esclusivo 

Una realtà intraprendente, giovane e in continua evoluzione quella di Premia Finance s.p.a., società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco Oam al numero M451, con sede legale a Roma in viale Umberto Tupini 103 e sede operativa a Catania, in viale Ionio 35.

L’azienda, guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo, figura conosciuta e stimata nel campo dell’intermediazione creditizia italiana per la sua esperienza ventennale, si presenta con grande slancio nel panorama nazionale con l’intenzione di diventare un punto di riferimento nel settore della cessione del quinto.

I servizi offerti da Premia Finance alla clientela sono molteplici e garantiscono l’accesso a numerosi prodotti in grado di soddisfare i bisogni di chi ha necessità di ottenere un prestito. In questa prospettiva di crescita e innovazione, la società si rivolge anche ai collaboratori con un progetto ambizioso. La società, infatti, ha già aperto l’azionariato ai propri collaboratori. Una possibilità che darà l’occasione alla propria rete di collaboratori di entrare a far parte di un progetto dai contorni pionieristici e certamente rivoluzionario per il nostro Paese.

Premia Finance si rivolge a tutti i soggetti interessati a far parte di questo progetto presentando un’opportunità di lavoro esclusiva. L’invito è ovviamente rivolto a tutti i professionisti iscritti agli elenchi Oam che vogliono mettersi in gioco e credere nelle ambizioni della società, intraprendendo un percorso di crescita personale e professionale.