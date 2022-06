Premia Finance passa al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

Premia Finance Spa è stata ammessa ufficialmente agli scambi del nuovo segmento di Borsa Italiana, Euronext Growth Milan. Lo ha annunciato oggi la società di mediazione creditizia.

“Sono veramente orgoglioso per questo grande passo per la nostra società. L’entrata al mercato del segmento sopracitato permetterà a chiunque di acquistare azioni di Premia Finance – dichiara l’amministratore delegato di Premia Finance, Gaetano Nardo -. Siamo particolarmente fieri del nostro lavoro e del supporto della rete commerciale. Siamo soddisfatti che gli attuali investitori hanno continuato a credere nel progetto, sottoscrivendo in questo passaggio i warrant che erano messi a loro disposizione. Nel contempo siamo consapevoli di avere grande responsabilità nei confronti di questi ultimi, che domani saranno pure i piccoli risparmiatori”.

Obiettivo dell’iniziativa è dare seguito e continuità ai progetti di espansione della società, facendo sì che possano beneficiarne non solo gli investitori e i piccoli risparmiatori, ma anche tutte le risorse dell’azienda, presenti e future, che credono fortemente nel progetto. “Premia Finance continuerà il suo percorso, con solidità e professionalità e con un occhio puntato al futuro e all’innovazione”, si legge in un comunicato stampa.