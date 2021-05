Premia Finance SpA, doppia apertura a Palermo

Doppia apertura di agenzie a marchio Premia Finance SpA a Palermo. La società di mediazione creditizia, guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo, annuncia ufficialmente il debutto di due nuovi punti brandizzati nel capoluogo siciliano.

Le due agenzie, presenti in via Buonriposo 61/A e via Gino Marinuzzi 98, saranno gestite rispettivamente dai consulenti del credito Nadia Messina e Fabrizio Sacco. Entrambi gli uffici garantiranno l’ampia offerta di prodotti messi a disposizione da Premia Finance SpA. Tra questi, ricordiamo le cessioni del quinto, i mutui, i prestiti personali, i tfs e i prestiti cambializzati.

“Siamo felici di aprire due nuove agenzie su Palermo e provincia, area della Sicilia nella quale crediamo molto. Ai consulenti del credito Nadia Messina e Fabrizio Sacco rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che riusciranno a soddisfare le esigenze della clientela con competenza e professionalità”, dichiara l’amministratore delegato Gaetano Nardo.