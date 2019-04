Premio Internazionale Eroe Antonio Ambroselli: il presidente della holding H2B, Vincenzo Barba, premiato nella categoria “Imprenditoria etica”

top AD title (i titoli sono opzionali)

Importante e prestigioso riconoscimento per Vincenzo Barba, presidente della holding H2B, premiato dall’Associazione no profit Eroe Antonio Ambroselli nella categoria “Imprenditoria etica”, presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Napoli.

Presenti all’evento figure di spicco del mondo istituzionale, militare e del giornalismo italiano.

Il Premio Internazionale Eroe Antonio Ambroselli è una prestigiosa ed esclusiva manifestazione volta a valorizzare le riconosciute eccellenze italiane attive nel settore militare, culturale, industriale, accademico, istituzionale ed imprenditoriale.

Il presidente della holding H2B Vincenzo Barba commenta così il riconoscimento ricevuto: “Questo premio è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Durante la mia carriera ho sempre messo al centro le persone, i miei collaboratori, i consulenti ed i clienti, con l’obiettivo di dare rilievo a quella che ancora oggi è la mia priorità: creare valore per il benessere della società. Questo mi permette di sentire ancora più mio questo riconoscimento. Con estrema gratitudine ringrazio Marco Limoncelli e il presidente dell’Associazione Sandro Ambroselli per avermi voluto a questo importante evento e per aver proposto la mia candidatura”.