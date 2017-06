Premio “Finanza per il sociale” Abi, Feduf, Fiaba: tempo fino al 3 luglio per partecipare

di

Ultimi giorni per partecipare al premio “Finanza per il sociale” per giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo. Il 3 luglio si chiude il bando del premio che Abi (Associazione bancaria italiana), Feduf (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e Fiaba (Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche), con il patrocinio del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, hanno indetto con l’obiettivo di sostenere l’impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese.

L’iniziativa, spiega una nota, è stata indetta per il terzo anno e rientra nell’ambito dell’impegno pluriennale del mondo bancario sui temi dell’educazione e dell’inclusione finanziaria.

Il premio punta a coinvolgere e a valorizzare l’impegno dei giovani avviati in percorsi di studio giornalistico e interessati a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un momento storico in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono ormai un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili per il Paese. L’iniziativa ha l’obiettivo di premiare il migliore articolo o servizio audio/video che abbia affrontato “Il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale. Sfide e prospettive nell’era digitale” quale tema del concorso.

L’elaborato dovrà evidenziare come un adeguato livello di conoscenza finanziaria dei cittadini rappresenti una priorità sia per favorire la crescita economica sia per rispondere ad alcune delle principali esigenze sociali del nostro Paese, in considerazione anche della rapida digitalizzazione in atto. Migliorare la comprensibilità dei concetti di base dell’economia è infatti un passo cruciale per innalzare il livello di consapevolezza economica e di inclusione sociale, fondamentale per avvicinare i cittadini alle istituzioni, agli intermediari, al mondo dell’informazione. L’iniziativa parte anche dall’analisi dei dati. Tra questi, quelli emersi dall’indagine che la Banca d’Italia ha svolto all’inizio del 2017 per rilevare le competenze finanziarie degli adulti: secondo i risultati della rilevazione, circa due terzi degli italiani non raggiungono un livello sufficientemente elevato dell’indicatore di conoscenza a fronte di circa un terzo nella media degli altri paesi dell’Ocse, e oltre metà degli intervistati valuta il proprio livello di cultura finanziaria inferiore a quello medio, rispetto al 20 per cento circa registrato nella media dei paesi dell’Ocse.

La partecipazione al premio è gratuita. Possono concorrere i praticanti e gli allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, autori di articoli in lingua italiana o di servizi radiotelevisivi sul tema in concorso. Possono concorrere anche elaborati firmati da più autori. Ogni concorrente, o gruppo di concorrenti, potrà partecipare con un solo articolo/servizio, prodotto, pubblicato, trasmesso o diffuso nel periodo compreso tra il primo settembre 2016 e il 31 maggio 2017.

L’elaborato, insieme alla domanda di partecipazione, dovrà essere spedito per posta all’indirizzo Fiaba – Premio “Finanza per il Sociale” Piazzale degli Archivi, 41 00144 Roma o per email indicando come oggetto la dicitura “Premio Finanza per il Sociale II Edizione” a [email protected] entro il 3 luglio 2017. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2017. Nel caso di trasmissione in via telematica farà fede la data di trasmissione, fatto salvo l’obbligo del partecipante di richiedere la conferma dell’avvenuta ricezione. A ottobre, in occasione del FIABA Day 2017, si svolgerà la premiazione.

Per maggiori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione è possibile consultare e/o scaricare il bando di concorso con relativo regolamento dal sito internetwww.abi.it e www.fiaba.org o richiederle ai seguenti contatti: la Segreteria Organizzativa del Premio al numero 06 43400800, e-mail [email protected]; l’ufficio Rapporti con la stampa dell’Abi e-mail [email protected]; l’Ufficio Stampa Feduf e-mail [email protected]

Premio “Finanza per il sociale” Abi, Feduf, Fiaba: tempo fino al 3 luglio per partecipare ultima modifica: da