Il 2 ottobre, a Roma, consegna del premio “Finanza per il sociale”

Lunedì 2 ottobre, alle ore 15,30, a Palazzo Altieri, in piazza del Gesù 49, a Roma, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio “Finanza per il sociale”, giunto alla terza edizione, che l’Abi (Associazione bancaria italiana), il Fiaba (Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche) e la Feduf (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio), con il patrocinio del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, hanno indetto con l’obiettivo di sostenere l’impegno dei giornalisti praticanti nel trattare il tema del ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale.

Alla premiazione interverranno il vice direttore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero, il presidente di Fiaba, Giuseppe Trieste, il direttore generale della Feduf, Giovanna Boggio Robutti.

Sarà premiato l’elaborato che in modo più efficace ha evidenziato come migliorare il livello di cultura finanziaria dei cittadini rappresenti una priorità, oltre che per favorire la crescita economica, anche per rispondere ad alcune delle principali esigenze sociali del nostro Paese, in considerazione anche della rapida digitalizzazione in atto.

