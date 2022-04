Prestinuova (BNT Banca): con Amico Quinto cqs trasparente e facile da gestire per la rete vendita

Prosegue il trend in discesa dei tassi medi dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Secondo le ultime rilevazioni della Banca d’Italia, il tasso medio si è attestato al 7,02% nel quarto trimestre 2021 (era a 7,08% nel trimestre precedente) per le classi di importo superiori a 15.000 euro. Tale andamento ha favorito l’incremento della quota di mercato del prodotto nel panorama del credito al consumo, rendendo sempre più competitiva l’offerta per l’utente finale.

In questo contesto BNT Banca tramite la propria agenzia in attività finanziaria Prestinuova srl, propone il prodotto di cessione Amico Quinto che ha come peculiarità quella di offrire una modalità di applicazione tasso tutto Tan, zero spese istruttoria, zero commissioni e zero spese accessorie.

La struttura del finanziamento è in questo modo trasparente e di facile comprensione per i clienti, sia nella fase di richiesta, per la valutazione delle condizioni, sia in un eventuale futuro rinnovo o estinzione del finanziamento con il recupero di tutti i costi connessi.

Oltre alle caratteristiche del prodotto estremamente vantaggiose per il cliente, Prestinuova ha inoltre investito sul processo di istruttoria delle pratiche al fine di agevolare la propria rete vendita sul territorio.

“BNT Banca con Prestinuova prevede l’utilizzo della piattaforma Feevo, che permette in tempo reale di preventivare e accedere ai download dei set contrattuali del prodotto, senza gravare sulla rete vendita per il caricamento a sistema delle operazioni e per gli aspetti operativi del processo di lavorazione e istruttoria del finanziamento – spiega il responsabile coordinamento prodotti di BNT Banca Pasqualino Carrozzino -. Le sla di processo lavorazione pratica, sono continuamente monitorate da BNT Banca al fine di mantenere alti standard di servizio”.