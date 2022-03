Prestinuova (BNT Banca) apre ufficio per la cessione del quinto a Taranto

Prestinuova, agenzia in attività finanziaria di BNT Banca, ha aperto a Taranto un ufficio per la cessione del quinto. L’incarico di gestire la nuova agenzia, situata in viale Virgilio 20, nell’elegante e attrezzato business center denominato Login Hub, è stato affidato al collaboratore Francesco Sibilla.

Spinto dalla possibilità di offrire un prodotto etico, trasparente e competitivo, Sibilla ha dichiarato: “Sono davvero contento di aver aderito alla proposta di Prestinuova che vede nella città e provincia di Taranto significative potenzialità. Occorrerà far conoscere ancora di più e meglio il brand di Prestinuova attraverso campagne di geo-marketing territoriale, che proporrò nei prossimi giorni alla società e nei confronti delle quali vi è l’impegno a coinvestire”.

Coloro che fossero interessati a far parte della squadra di Francesco Sibilla possono inviare la propria candidatura all’indirizzo disponibile sul sito Prestinuova.it.

A riguardo Sibilla ha affermato: “con la società abbiamo in programma delle specifiche attività di formazione rivolte ai nuovi collaboratori“.