Prestipay chiude il primo anno di attività con un utile netto di 1,1 mln

Prestipay, società specializzata nel credito al consumo controllata da Cassa Centrale Banca e partecipata da Deutsche Bank, che mette a disposizione prodotti dedicati alle banche del gruppo e alla loro clientela, ha chiuso il suo primo esercizio (quello del 2021) con risultati superiori alle attese, conseguendo un utile netto di oltre 1,1 milioni di euro.

Sul fronte dei volumi finanziati, l’erogazione di prestiti personali a marchio ha superato i 210 milioni di euro, con un incremento di oltre il 25% rispetto ai volumi erogati nell’anno precedente, nell’ambito dell’accordo commerciale e distributivo di prodotti di terzi in white label Prestipay che ha preceduto l’avvio dell’operatività diretta.

Nel 2021, delle oltre 21.700 pratiche lavorate, circa i due terzi delle operazioni sono stati finalizzati in modalità paperless tramite il servizio firma digitale certificata. Il processo di dematerializzazione, fortemente voluto e promosso da Prestipay, ha contribuito al raggiungimento degli ottimi risultati consentendo da un lato di semplificare l’operatività delle banche, dall’altro di velocizzare i processi di delibera delle richieste.

“L’agilità del modello di business e la corretta pianificazione delle attività legate all’avvio operativo ci hanno consentito di ottenere risultati superiori alle attese, nonostante le complessità dovute al protrarsi della pandemia – ha commentato Paolo Massarutto, direttore generale di Prestipay -. Questo è stato possibile grazie a un’architettura informatica moderna, affidabile e performante, all’applicazione di modelli di scoring proprietari e ad un adeguato presidio del rischio di credito. La mission della società tra le prime nel mercato del credito al consumo, è quella di garantire un servizio moderno e adeguato attraverso l’introduzione di prodotti e processi digitali che hanno permesso il conseguimento di risultati così positivi”.

La società sottolinea come decisivo sia stato il lancio del portale dedicato alle richieste di finanziamento online. “Sin dal suo avvio operativo di inizio 2021. Prestipay ha rappresentato per il gruppo Cassa Centrale un elemento fondamentale per il consolidamento dell’offerta di prodotti e servizi alla clientela. Questo primo bilancio d’esercizio dimostra il valore strategico degli investimenti fatti in sviluppo tecnologico. Riuscire a rimanere al passo con i tempi, evolvendo in un’ottica digitale e di continua e positiva risposta alle esigenze della clientela è una condizione necessaria per la continua crescita dell’attività a beneficio delle Banche del Gruppo e della loro clientela”, ha concluso il presidente Diego Ballardini.