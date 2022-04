Prestiter è Best Workplace: premiata tra le Migliori Aziende per cui lavorare in Italia

Un altro premio si aggiunge alla già ottima certificazione Great Place to Work: Prestiter si è aggiudicata il prestigioso titolo di Best Workplaces™ Italia 2022, classificandosi tra le prime 10 aziende in tutta Italia (per la categoria 50-149 collaboratori)!

Dove si lavora meglio in Italia?

Anche quest’anno Great Place to Work® ha premiato le migliori aziende per cui lavorare in Italia.

Il 31 marzo gli studi televisivi del Corriere della Sera hanno ospitato l’evento di premiazione della Classifica Best Workplaces™ Italia 2022, celebrando le aziende che hanno messo al primo posto il benessere dei propri collaboratori. È possibile rivedere il video completo qui.

La Classifica completa è disponibile sia sul sito Great Place To Work® Italia che sul sito del Corriere della Sera.