Prestiter ottiene la certificazione Great Place To Work e cerca nuovi talenti

Prestiter ha ottenuto la certificazione Great Place to Work®, a testimonianza di un clima organizzativo basato su fiducia reciproca, rispetto e benessere per tutti i collaboratori.

“Great Place to Work è un importante riconoscimento indipendente ottenuto tramite l’analisi dell’ambiente di lavoro e la misurazione anonima dell’esperienza dei collaboratori – spiega un comunicato stampa del gruppo -. Prestiter è tra le poche società italiane nel settore a vantare tale certificazione, con risultati ben al di sopra della media lungo tutte le dimensioni su cui si basa il sondaggio: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione”.

Le aziende certificate Great Place to Work si contraddistinguono perché particolarmente attente al benessere dei dipendenti, dimostrando di avere:

persone orgogliose dell’azienda e del proprio ambiente di lavoro;

persone produttive, collaborative e attente all’innovazione;

alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro;

processi hr di alta qualità.

ll 93% dei dipendenti Prestiter si è riconosciuto nelle affermazioni: “Mi vengono date le risorse e gli strumenti per svolgere il mio lavoro” e “Quando vedo che cosa siamo in grado di realizzare, provo un senso di orgoglio”. Inoltre, per il 95% dei dipendenti: “Le persone vengono trattate in modo imparziale indipendentemente dal sesso”.

Prestiter è in cerca di nuovi talenti

“Prestiter ha radici profonde nella sua cultura e nei suoi valori. Crediamo profondamente nelle persone e nella loro capacità di miglioramento – dichiara l’amministratore delegato, Andrea Di Vincenzo -. Leadership ispirata, esperienza ventennale, innovazione e formazione di alto livello per permettere a ciascuno di essere la migliore versione di sé stesso: ecco cosa rende Prestiter un ottimo luogo in cui lavorare”.

Prestiter sta cercando nuovi talenti da inserire nella sua squadra vincente. È possibile inviare la propria candidatura al link https://www.prestiter.it/chi-siamo/lavora-con-noi/