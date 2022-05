Prestitionline amplia collaborazione con Deutsche Bank Easy

Si amplia la collaborazione tra PrestitiOnline e Deutsche Bank Easy, la divisione di Deutsche Bank Italia creata per rispondere alla gestione quotidiana del credito e alle esigenze bancarie di base.

La collaborazione strategica, partita ad aprile 2021 con una campagna focalizzata su soluzioni di cessione del quinto, si rafforza oggi con una nuova offerta di servizi di “light banking” come finanziamenti, daily banking, carte di credito, mutui e assicurazioni.

“Grazie al nuovo accordo, Deutsche Bank Easy rende disponibile una nuova offerta di finanziamento di prestiti personali su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it. Una soluzione di finanziamento vantaggiosa e conveniente che non comporta alcuna spesa di istruttoria e accessibile per tutti gli obiettivi, escluso il consolidamento debiti. È possibile attivare piani di rimborso personalizzati, in linea con le svariate esigenze. La gestione delle pratiche di attivazione avviene interamente in filiale, previo appuntamento, ed è affidata ai referenti di agenzia”, si legge in un comunicato stampa.

“Questo nuovo accordo con Deutsche Bank è un’ulteriore conferma dell’importanza della collaborazione con attori finanziari di primaria importanza – dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking del gruppo Mutuionline e amministratore delegato di Prestitionline –. Segna un altro passo nel processo che rafforza ulteriormente il nostro network di banche e finanziarie che propongono prestiti personali e cessioni del quinto. L’obiettivo è soddisfare ogni esigenza di finanziamento dei nostri clienti ed essere per loro un punto di riferimento per ogni bisogno”.

“Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con il Gruppo MutuiOnline anche all’offerta di prestiti personali, ambito in cui stiamo vedendo un ottimo andamento di business delle nostre reti, sostenuto anche da un forte rimbalzo della domanda”, afferma Marzio Pividori, head of premium & consumer bank Italy di Deutsche Bank.