PrestitiOnline e Compass siglano accordo per distribuzione finanziamenti

I finanziamenti di Compass verranno distribuiti attraverso la piattaforma di PrestitiOnline. Lo hanno annunciato oggi le due società con un comunicato stampa congiunto. La partnership rappresenta “un importante traguardo che permetterà alle due società di rafforzare l’attività di finanziamento alle famiglie italiane aiutandole a realizzare piccoli e grandi progetti di vita – si legge nella nota -. I clienti potranno, infatti, contare sulle soluzioni innovative e competitive di Compass e sull’assistenza gratuita di consulenti esperti unite alla facilità di accesso della piattaforma di PrestitiOnline”.

La collaborazione è partita con una campagna di lancio iniziale focalizzata sull’offerta di prestiti personali. A questa seguiranno nuove iniziative anche con l’ampliamento dell’offerta con soluzioni di cessione del quinto.

I clienti potranno inoltre fruire di diverse opzioni personalizzate: dalla modifica della rata e della durata del prestito, alla possibilità di saltare una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi fino ad arrivare al consolidamento di prestiti già in corso, per un maggior controllo di tutte le spese.

“Compass per la sua capacità di garantire prodotti flessibili e cura e attenzione verso il cliente rappresenta un partner di eccellenza per PrestitiOnline. Forte dei suoi rapporti di partnership con i principali istituti di credito italiani, PrestitiOnline risponde inoltre in maniera sempre più capillare alle esigenze di finanziamento degli italiani” – dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking del gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di PrestitiOnline.it –. “Siamo convinti che questa collaborazione ci permetterà di ampliare e diversificare la nostra offerta e soddisfare ulteriormente le esigenze della clientela”.

“La pandemia ha consolidato l’importanza del canale digitale anche per la sottoscrizione di prodotti di finanziamento. Attraverso questa importante partnership con PrestitiOnline rafforziamo la nostra presenza anche sull’online, con l’obiettivo di ampliare i nostri canali distributivi in linea con le evoluzioni del mercato”, commenta Luigi Pace, direttore centrale marketing & innovation di Compass.