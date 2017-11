Prestito 24, la via campagna di recruiting

Prestito 24, società in attività finanziaria che opera nell’ambito del prestito personale e della cessione del quinto, ha avviato una campagna di recruiting per l’inserimento di nuove figure professionali nella proprio rete di collaboratori. , società in attività finanziaria che opera nell’ambito del prestito personale e della cessione del quinto, ha avviato una campagna di recruiting per l’inserimento di nuove figure professionali nella proprio rete di collaboratori.

“La nostra ricerca ha lo scopo di inserire in organico persone che possano rappresentare un valore aggiunto per la nostra rete di professionisti. Siamo interessati a figure commerciali in qualità di agenti con partita Iva e a collaboratori che operino in autonomia o che vogliano entrare a far parte di una rete organizzata di filiali con servizio di back office – spiega Gaetano Atterrato, amministratore unico della società -. Il nostro progetto di sviluppo mira all’apertura di nuove filiali, con l’obiettivo di posizionare il nostro brand nelle aree del sud Italia e di rendere più fitta la rete già esistente nelle aree del nord”.