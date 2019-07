Prestito con delega tfr, accordo quadro nazionale PrestitoSì – Fin Sarda

La rete di credit advisor di PrestitoSì Finance potrà offrire ai propri clienti il prestito con delega sul tfr di Fin Sarda. È quanto prevede l’accordo quadro nazionale sottoscritto tra le due società.

L’intesa prevede la possibilità per la rete di credit advisor di PrestitoSì Finance di offrire consulenza e intermediare il prodotto prestito con delega tfr. Tale prodotto si rivolge a dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato ed è garantito dal tfr maturato, con addebito permanente su conto corrente bancario o trattenuta in busta paga. Si tratta, per giunta, di un prodotto che non prevede polizze assicurative a copertura del credito e che, dunque, può essere erogato anche a dipendenti impossibilitati ad accedere ad una cessione del quinto.

“Grazie alla partnership con Fin Sarda abbiamo la possibilità di penetrare una grande fetta di mercato e di rivalutare operazioni che non rientrano nelle politiche di erogazione del prodotto cessione del quinto – ha commentato Vincenzo Langella, direttore commerciale di PrestitoSì Finance -. Si tratta, infatti, di un prodotto che non prende in considerazione la storia creditizia del cliente ma va a vincolare solamente il TFR maturato. Questo accordo ben si sposa con il nostro piano di crescita e di sviluppo, finalizzato alla ricerca di nuove opportunità per un’offerta multiprodotto sempre più competitiva. Il prodotto erogato da Fin Sarda ci permette, infatti, di venire incontro alle esigenze di una nicchia ben specifica di clienti e, al contempo, di creare valore per la nostra rete distributiva la quale sarà ben lieta di usufruire di questa interessante opportunità di business”.