PrestitoSì, il 22 e il 23 giugno primo appuntamento dell’Academy

Si terrà il 22 ed il 23 giugno a Solofra, in provincia di Avellino, il primo appuntamento dell’Academy PrestitoSì.

Nel primo dei tre incontri previsti presso il Solofra Palace Hotel, Gianluca Bellofatto, presidente della Super Training University e coordinatore dell’Academy PrestitoSì, parlerà di negoziazione strategica, un tema delicato e di grande rilevanza in un settore in cui ogni giorno si afferma l’esigenza di intavolare nuove trattative e di mediare e gestire conflitti. Negli altri due incontri, che si terranno a settembre e a novembre, verranno affrontati i seguenti argomenti: gestione degli obiettivi e comunicazione persuasiva.

“In un mondo in continua evoluzione, la formazione costituisce una risorsa strategica per chiunque aspiri a performance d’eccellenza – ha dichiarato Federico Martino, direttore mercato e coordinamento filiali PrestitoSì -. La nostra rete è il cuore pulsante del nostro gruppo e l’attenzione ad essa dedicata è totale. Per tale ragione, abbiamo deciso di fornire a tutti i nostri professionisti uno strumento di grande valore per la crescita del nostro gruppo, uno strumento che, mi sia consentito, è la conferma di quanto per noi sia importante il rapporto non solo professionale ma anche e soprattutto umano con la nostra rete”.

I consulenti del credito di PrestitoSì interessati a partecipare all’Academy potranno iscriversi gratuitamente cliccando sul pulsante “registrati” al seguente indirizzo: http://prestitosifinance.com/landing/academy/index.html.

