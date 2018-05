PrestitoSì, a maggio 6 nuove aperture di negozi PrestitoSì Family

di

Milano (MI), Imperia (IM), Frosinone (FR), Pomigliano d’Arco (NA), Salerno (SA) e Cosenza (CS). Sono le città in cui a maggio apriranno i nuovi negozi PrestitoSì Family.

Prosegue lo sviluppo delle agency e della Rete di PrestitoSì. Nel mese di maggio 2018, in virtù delle imminenti aperture, la società raggiungerà quota 67 agency a marchio esclusivo.

“Quello delle agency è un progetto che sta particolarmente a cuore al Gruppo PrestitoSì e sta riscuotendo grande successo tra i consulenti del credito – sottolineano i vertici della società -. Tra le attività che l’azienda ha realizzato per garantire maggiore visibilità al proprio marchio rientrano le campagne per il biennio 2018-2019 sulle riviste di Cairo Editore e su Tv Sorrisi e Canzoni di Mondadori Editore. Nel prossimo triennio, inoltre, sono in programma molte altre iniziative, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’accesso al credito per famiglie e imprese italiane. Sempre più consulenti scelgono di aprire un negozio PrestitoSì Family, stimolati dalla grande offerta di PrestitoSì che offre, a condizioni vantaggiose, diversi prodotti finanziari: prestiti personali, cessioni del quinto, mutui e finanziamenti alle imprese ma anche prodotti assicurativi e di noleggio a lungo termine delle società collegate AssicuraSì e RentalSì. Un’offerta completa garantita dagli accordi quadro sottoscritti con i principali partner del panorama bancario, assicurativo e del settore automotive, e con strutture separate specializzate in grado di offrire, grazie anche ai vari responsabili dedicati alle reti terze, supporto nelle fasi consulenziali”.

Il vantaggio di entrare a far parte della Rete di PrestitoSì non si riscontra solo sul fronte dell’offerta. “Nel modo di fare business di PrestitoSì, nella sua filosofia, c’è da sempre una grande attenzione nei confronti delle persone e, dunque, in particolar modo, del consulente del credito che viene seguito e accompagnato da un team di professionisti nell’iter che lo porterà a entrare a far parte della rete”.

