PrestitoSì: al via la seconda edizione di “First Class”, il piano di carriera dell’academy

PrestitoSì Finance ha dato il via alla seconda edizione di “First Class”, piano di carriera dell’academy che ha riscosso grande interesse e partecipazione, sia tra i più giovani ma anche tra i consulenti più esperti. Il percorso formativo, rivolto agli aspiranti collaboratori della società di mediazione creditizia, ha l’obiettivo di fornire agli aspiranti consulenti le competenze e gli strumenti necessari per svolgere la prova Oam e per compiere gli step di carriera successivi. Il corso avrà una durata di circa due mesi, durante i quali si terranno più di 15 eventi.

Dopo la prima edizione, tenutasi tra giugno e novembre 2020, questa seconda edizione è partita il 16 febbraio scorso e si concluderà il prossimo luglio. Si svolgerà in modalità telematica.

“Il ricorso alla tecnologia, oltre ad offrire la possibilità di conoscere meglio nuovi strumenti e piattaforme, ha consentito una massiccia partecipazione da ogni angolo d’Italia – spiega una nota di PrestitoSì -. Nato con l’obiettivo di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti nel mondo del credito, First Class ha accompagnato diversi giovani aspiranti consulenti in un percorso formativo completo, caratterizzato dalla perfetta alternanza tra teoria e pratica e dall’approfondimento di diversi argomenti: dalla normativa in materia creditizia alle tematiche nelle aree life, business e time to market”.

Anche questa seconda edizione si avvarrà della presenza di coach e docenti di fama nazionale: oltre al business development manager di PrestitoSì, Eustacchio Allegretti, First Class avrà il ospiterà gli eventi dei trainer coach Pietro Margiotta e Massimo Frigerio.

Inizialmente ideato per essere frequentato dal vivo, i il percorso formativo si è tenuto e si sta svolgendo in modalità video-conferenza, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da covid-19. In attesa della fine dell’emergenza epidemiologica e in concomitanza con l’imminente trasferimento dell’intero team di PrestitoSì presso il nuovo quartier generale, la società è già al lavoro per la realizzazione di un polo accademico che diventerà il punto di riferimento a livello nazionale per i consulenti del credito della società di mediazione creditizia e per chiunque deciderà di avvicinarsi al settore.

Vincenzo Barba, presidente della Holding H2b e del gruppo Prestitosì, ha illustrato il percorso dell’academy in un video di presentazione della seconda edizione di Firts class nel quale sottolinea l’importanza della formazione come presupposto di miglioramento personale, partendo dalla storia dei due boscaioli che, pur avendo gli stessi strumenti e la stessa forza, avevano performance diverse.