PrestitoSì Finance: MutuoSì, Antonio Pellegrino nuovo supervisor Emilia Romagna

PrestitoSì Finance S.p.A. è lieta di presentare Antonio Pellegrino, nuovo Supervisor MutuoSì, divisione interna dedicata ai mutui. La Business Unit negli ultimi anni ha subito una forte crescita ed evoluzione. Basti pensare che sempre più professionisti e specialisti mutui scelgono di entrare in MutuoSì e di intraprendere un percorso professionale di successo.

Ad oggi, la divisione MutuoSì si presenta come il punto di riferimento per i professionisti che operano nel settore dei mutui nonché un sostegno per tutti i consulenti del credito che ne vorranno fare parte.

Antonio Pellegrino, manager con comprovata esperienza nel settore bancario e assicurativo, ha scelto di abbracciare il progetto e di mettere a disposizione tutta la sua competenza per far sì che la divisione MutuoSì si prepari ad una crescita esponenziale anche nel 2023.

Il dottor Pellegrino dichiara: “sono veramente molto felice di essere parte centrale di un progetto e sono davvero molto orgoglioso della fiducia che è stata riposta in me. Esercito con grande passione il lavoro di consulenza nel settore bancario e assicurativo da un po’ di anni. Conosco bene il brand PrestitoSì e le persone che lo rappresentano. Infatti, chi mi ha condotto in questa Grande Famiglia è stato un mio caro amico nonché un professionista con un’esperienza ventennale: Pierluigi Passaretti. E non solo, ho visto crescere l’azienda sull’intero territorio nazionale grazie al Presidente della Holding H2B, Vincenzo Barba, e il Direttore commerciale del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A., Vincenzo Langella.

Sono sicuro che non sarà un inizio facile, proprio in virtù di quello che sarà il futuro. Questo progetto richiede tanta dedizione, ma l’importante è essere determinati e ambiziosi e questo a me non manca. L’obiettivo sarà quello di creare una rete importante sul territorio dell’Emilia Romagna mettendo a disposizione tutta la mia esperienza e il mio supporto per i collaboratori.

Concludo con una frase che rispecchia la filosofia di PrestitoSì: il nostro impegno per migliorare il tuo business. Da sempre abbiamo messo al centro dei nostri progetti le persone. Per altri uno slogan, per noi una vocazione. E sarà così sempre, anche per MutuoSì.”