PrestitoSì, aperta nuova filiale ad Avellino

PrestitoSì Finance s.p.a. prosegue il suo sviluppo avvicinandosi al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti per il 2019/2020.

“È un momento particolarmente importante per il presente e il futuro di PrestitoSì Finance – spiegano i vertici della società -. Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con 160 credit advisor, 75 agency a marchio esclusivo, 4 filiali dirette e 5 filiali partner. L’azienda, in linea con il suo piano di espansione e i suoi obiettivi, apre oggi una nuova filiale diretta ad Avellino, in Via Tagliamento 131/133”.

La nuova filiale, ubicata nel cuore del capoluogo irpino, vuole essere un punto di riferimento in Campania sia per la rete di consulenti del credito che per le famiglie e le imprese.

All’interno della nuova filiale di proprietà della società sarà possibile entrare in contatto con uno staff scelto dopo un’accurata selezione e composto da professionisti qualificati e con un grande expertise di 20 anni nel settore del credito, maturato con società ex 106. In particolare, opereranno nella filiale: Maurilio Calandro, Daniela Sasso, Raffaele Tomasetta e Caterina Donisi.

“Opero da più di vent’anni nel settore del credito, in particolare nel prodotto della cessione del quinto e del prestito con delega. Sin dai primi approcci con PrestitoSì ho potuto apprezzare una grande passione per il lavoro da parte di tutto il team, a partire dall’alta direzione – spiega Maurilio Calandro -. Ho percepito sin da subito positività, entusiasmo e una forte volontà di costruire qualcosa di importante. Amo molto una citazione di Confucio che diceva: ‘Scegli il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno in tutta la tua vita’. Mi permetto di aggiungere che, al di là del lavoro, è fondamentale avere al proprio fianco persone speciali. Devo dire che PrestitoSì è una grande squadra e chi deciderà di farne parte troverà entusiasmo, ottimismo, motivazioni e strumenti per crescere sia dal punto di vista professionale che umano. Ci tengo a ringraziare calorosamente, a nome mio e degli altri colleghi, il presidente della Holding H2B Vincenzo Barba per aver creduto in tutti noi e averci dato la possibilità di realizzare un sogno. Grazie agli strumenti che il team ci mette a disposizione e alla serietà delle persone che vi lavoreranno, la filiale di Avellino diventerà un punto di riferimento ed una solida realtà del credito in tutto il territorio irpino e campano”.