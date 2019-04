PrestitoSì, aperta nuova filiale diretta a Palermo

top AD title (i titoli sono opzionali)

PrestitoSì Finance s.p.a. ha aperto una nuova filiale diretta a Palermo, sita in Viale Campania 47.

La Sicilia rappresenta, da sempre, un’area strategica per l’espansione e la crescita del progetto PrestitoSì e l’apertura della nuova filiale nel capoluogo siciliano farà sicuramente da volano per lo sviluppo del brand su questo territorio.

Responsabile della nuova filiale partner di Palermo sarà Ettore Milanese, professionista affermato con una grande esperienza sia nel settore del credito, in particolare nei prodotti prestiti personali, mutui e cessione del quinto, che in quello assicurativo.

“Con PrestitoSì c’è stata subito grande sintonia, sin dal primo incontro con il Responsabile Commerciale – ha dichiarato Milanese –. In quest’azienda ho trovato una famiglia, cosa che non avevo visto in nessun’altra società con cui ho collaborato. Si respira un grande senso di appartenenza che ha trascinato anche me. Devo ringraziare soprattutto il presidente, che mi ha accolto con grande entusiasmo all’interno del suo team, senza dimenticare il back office, l’area marketing e tutto lo staff che ogni giorno ci assiste, con pazienza e competenza, nella gestione del lavoro. PrestitoSì ci mette nelle migliori condizioni di operare, grazie alla presenza di diversi prodotti e servizi, sia nel settore del credito che nel comparto assicurativo e di noleggio a lungo termine con le società AssicuraSì e RentalSì. Prossimamente allargherò le collaborazioni, aprendo nuove strutture che permetteranno ad altri agenti di entrare a far parte di PrestitoSì. Da parte mia c’è grande riconoscenza verso l’azienda ma soprattutto tanta voglia di crescere e di affermarmi con PrestitoSì”.