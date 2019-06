PrestitoSì, aperta nuova filiale diretta a Pescara

Quello di giugno è un mese molto importante per PrestitoSì Finance, tra i principali intermediari del credito in Italia con 160 credit advisors, 75 agency a marchio esclusivo, 3 filiali dirette e 3 filiali partner. La società si avvicina alla chiusura del primo semestre con diverse novità rilevanti. Oltre all’apertura della filiale diretta di Avellino, nei giorni scorsi è stata inaugurata una nuova filiale di proprietà, precisamente a Pescara, in Piazza Sant’Andrea 1.

Il progetto della filiale diretta è un modello di crescita su cui l’azienda ha deciso di investire fortemente. Non a caso nei prossimi mesi sono previste nuove aperture su altri capoluoghi italiani, con l’obiettivo di coprire il più possibile l’intero territorio nazionale.

Quella di Pescara è la prima filiale diretta presente in Abruzzo e sarà un punto di riferimento per le famiglie nonché per i credit advisor presenti sul territorio. All’interno della filiale opereranno diversi professionisti, individuati dall’azienda dopo un’accurata fase di selezione, tra cui un back office dedicato, operatori telemarketing e credit advisor, sotto la direzione di Davide Farina, consulente del credito che opera nel comparto creditizio da più di 15 anni.

Dalle parole di Davide Farina traspaiono grande entusiasmo, emozione e senso di responsabilità per l’avvio di questo nuovo percorso, che rappresenta un’importante tappa del piano di espansione di PrestitoSì Finance: “Dopo 17 anni trascorsi all’interno di una storica società del nostro settore ho ritenuto che fosse giunta l’ora di cercare nuovi stimoli e conoscere una nuova realtà, anche in relazione al cambiamento del mercato che richiede sempre più competenze e prodotti da mettere a disposizione della clientela. Il multiprodotto per me è il futuro. Nella realtà PrestitoSì ci sono tutti gli elementi che necessitano per offrire alla clientela pescarese e di tutto l’Abruzzo una vasta gamma di prodotti che vanno dalla cessione del quinto all’assicurativo, dal noleggio auto al prodotto finanziario per le aziende. Sin da subito mi sono sentito parte integrante di una famiglia. Ciò mi ha permesso di instaurare un ottimo rapporto con tutto il team, dai colleghi del back office all’area marketing, dall’amministrazione all’Area It. In questo primo anno mi aspetto volumi importanti e l’inserimento di nuove risorse per far sì che questa filiale diventi un riferimento importante per l’Abruzzo e un giorno anche per tutta la costa adriatica”.

Guarda il video dell’inaugurazione della filiale diretta