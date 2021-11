PrestitoSì apre nuova filiale partner a Lecce

Prosegue il progetto di crescita delle filiali partner di PrestitoSì Finance. Lunedì 18 ottobre è stata inaugurata infatti a Lecce, in via Gabriele D’Annunzio 39, una nuova filiale partner, che ambisce a diventare il punto di riferimento per le famiglie e i consulenti per l’accesso al credito nel territorio pugliese.

Ad oggi la società di mediazione creditizia è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 200 credit advisor, 11 filiali dirette e 87 agency a marchio esclusivo.

Si seguito il link con il video racconto dell’inaugurazione: https://www.youtube.com/watch?v=wZUf_zxWCi0&list=PLhrmqCuqbq6veu_-ixGy8kFelaLsUp9bF&index=1

A dirigere la filiale partner di Lecce sarà Andrea Micael Virgulto che coordinerà un team di 5 risorse. Un professionista affermato che vanta un background professionale fatto di tante e importanti esperienze nel settore credito, nello specifico cessioni del quinto e mutui.

Ed è proprio Virgulto a presentare in una videointervista la filiale partner di Lecce e a raccontare le proprie sensazioni, ambizioni e aspettative in merito all’inizio di questo nuovo percorso: “Mi ritengo davvero molto orgoglioso della fiducia e della stima che è stata riposta in me – dichiara –. Con PrestitoSì siamo entrati sin da subito in sintonia grazie ai sani valori e alla serietà che ci contraddistinguono. Sin dai primi approcci con PrestitoSì ho potuto apprezzare una grande passione per il lavoro da parte di tutto il team e l’Alta Direzione. Sono un diretto testimone del grande spessore di questo gruppo, sempre attento al valore umano ma soprattutto pronto ad investire sulle persone. Da questo nuovo percorso mi aspetto di continuare a crescere professionalmente insieme ad un gruppo che oggi è leader nel mercato della mediazione creditizia. Mi aspetto, inoltre, di poter dare il mio contributo allo sviluppo della Filiale Partner di Lecce, affinché entrambi possiamo trarne il meglio per una crescita professionale proficua. All’interno della filiale, la clientela potrà avvalersi di un’offerta multiprodotto che va dalla cessione del quinto ai prestiti personali, ai mutui e ai finanziamenti alle imprese”.