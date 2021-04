PrestitoSì apre nuova filiale partner a Tivoli

PrestitoSì Finance S.p.A., tra le principali realtà in Italia nel panorama dell’intermediazione creditizia, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 200 credit advisor, 9 filiali dirette e 82 agency, comunica l’apertura, nella città di Tivoli, di una nuova filiale partner.

A Tivoli (RM), in via Tiburtina, 110, Villa Di Guidonia, apre una nuova filiale partner PrestitoSì che ambisce a diventare il punto di riferimento per le famiglie nel territorio laziale.

Il titolare della nuova filiale partner è il dott. Alfredo Onorati, ex agente in attività finanziaria con un background professionale fatto di tante importanti esperienze nel settore credito, nello specifico cessioni del quinto e prestiti personali.

Questo il commento del dott. Onorati in merito all’inizio di questa nuova esperienza professionale: “Per me è un grande onore dirigere la filiale partner di Tivoli e sono davvero entusiasta di rappresentare questa nuova apertura. Ho avuto numerose proposte da diverse società di mediazione creditizia, ma sin da subito ho visto in PrestitoSì quel valore aggiunto che ha fatto la differenza. La mia scelta non si è basata su condizioni economiche, ma è stata dettata da una progettualità. Durante il periodo di test, ho potuto toccare con mano tutta l’organizzazione e tutto ciò che mi era stato presentato. In PrestitoSì ho trovato una realtà e un’organizzazione che mi ha sostenuto in tutte le sue aree con qualità ed efficienza. Inoltre, l’attenzione che dedica al rapporto umano e alle persone è ineguagliabile. Mi sono sentito sin da subito parte di una grande famiglia. Ho presentato il mio progetto all’alta direzione di PrestitoSì, che in breve tempo, lo ha approvato e mi ha fornito quanto necessario per procedere all’apertura della filiale. Credo fortemente in questo progetto e ho tanta voglia di crescere e di affermarmi con PrestitoSì”.