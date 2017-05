PrestitoSì apre a Palermo una nuova agency

di

La Sicilia continua a rappresentare un territorio strategico nel progetto di espansione e crescita di PrestitoSì Finance s.p.a.. Una nuova agency a marchio esclusivo PrestitoSì è stata inaugurata a Palermo. L’ufficio, che vedrà impegnata in prima persona Daniela Chiulli, va ad aggiungersi alle filiali partner di Palermo e Catania, alle due agency operative e ai 19 financial advisor distribuiti su tutto il territorio siciliano. Una decisione motivata dalla volontà di ricoprire un bacino d’utenza di alta densità.

Chiulli vanta una decennale esperienza nel settore del credito. Dal 2004 agente Banca Popolare Pugliese, con specializzazione nel prodotto cessione del quinto. Nel 2005 agente Findomestic Banca, impegnata nel controllo, gestione e inserimento di pratiche di prestiti personali, cessioni del quinto e deleghe.

Quest’anno l’ingresso in PrestitoSì Finance come financial advisor. “Sono convinta che, grazie alla visibilità che l’azienda mi propone e ai prodotti competitivi di cui PrestitoSì Finance dispone, sarà possibile raggiungere traguardi importanti – dichiara Chiulli -. Ringrazio il presidente Vincenzo Barba per aver creduto in me e per avermi offerto l’opportunità di unirmi a questa grande famiglia”.

