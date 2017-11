PrestitoSì apre a Siderno (RC) una nuova filiale partner

di

PrestitoSì, tra le principali realtà in Italia nel mercato della mediazione creditizia, oggi presente su tutto il territorio nazionale con 130 financial advisors, 59 agency a proprio marchio, 3 filiali partner e 3 filiali dirette, inaugura a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, la nuova filiale partner, consolidando ulteriormente la propria presenza nella regione.

Saranno Antonio Fieromonte, Giuseppe Fieromonte e Annalucia Ierace a dirigere la filiale di Siderno. Si tratta di professionisti con un expertise di circa dieci anni nel settore del credito, frutto di diverse collaborazioni con importanti società finanziarie (Big Finance, Synthesis e Silf) ed un know-how basato principalmente sui prestiti personali, le cessioni del quinto e i mutui.

“La nostra collaborazione con PrestitoSì è cominciata già alcuni anni fa e devo dire che sin da subito si è creato il giusto feeling, in particolare con il presidente Vincenzo Barba, a cui ci sentiamo legati in maniera molto profonda – sottolinea Annalucia Ierace -. PrestitoSì rappresenta una grande famiglia, una società per così dire fuori dagli schemi, in cui la componente umana viene prima di tutto il resto. La trasformazione dell’ufficio di Siderno da agency a filiale partner ci consente di prendere parte a un progetto a più ampio respiro, che prevede il recruiting dei collaboratori e l’inserimento nella nuova struttura, grazie al nuovo modello strategico che la società ci ha fornito. Ci impegneremo a contribuire al consolidamento della presenza del brand in Calabria e a ricambiare la vicinanza e la fiducia che PrestitoSì ha riposto in noi”.

