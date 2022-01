Prestitosì: Sergio Borra e Michele Tribuzio, due formatori di eccellenza nel 2022

PrestitoSì è pronta a presentare il nuovo calendario formativo dedicato a tutta la rete e punta su percorsi di alta formazione. Due formatori di eccellenza, tra i più importanti in Italia nel campo della leadership e della vendita consulenziale: Sergio Borra e Michele Tribuzio.

Sergio Borra, fondatore e amministratore delegato della Dale Carnegie Italia, con oltre 30 anni di esperienza, oggi è protagonista indiscusso nel campo della formazione manageriale e comportamentale.

Michele Tribuzio, comunemente conosciuto come Zio Mike, fondatore di Top Level, società che si occupa di eccellenza nelle performances. Mental coach, formatore e top manager, Zio Mike ha formato oltre 250.000 persone durante i suoi webinar e nelle aziende con cui collabora.

Il percorso formativo sarà articolato in 7 incontri che avranno inizio a febbraio 2022 e accompagneranno i nostri consulenti del credito per tutto l’anno.

Vincenzo Barba, Presidente della Holding H2B, dichiara: “abbiamo sempre dichiarato il nostro approccio di centralità e di valore per i nostri Credit Advisor, per molti è solo uno slogan, per noi è una vera e propria missione. Il primo investimento che un’azienda possa fare verso la propria rete è la formazione. Lo sviluppo delle competenze è necessario per essere un professionista di valore. Inoltre, la formazione in azienda è anche fondamentale per cimentare lo spirito da team building e far sentire la propria rete valorizzata. Il vero motore di tutta l’organizzazione sono i nostri uomini sul territorio e dobbiamo prendercene cura. La scelta corretta dei percorsi formativi è importantissima. Non ha senso proporre un corso slegato dalla routine lavorativa, come non ha senso un corso che propone concetti obsoleti e superati, ancor di più è la scelta dei formatori. Noi abbiamo puntato al meglio del mercato con due importanti formatori con area di competenza trasversali e strategiche per i nostri consulenti”.