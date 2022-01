PrestitoSì sigla accordo pubblicitario con Cairo Editore per il 2022

PrestitoSì Finance S.p.A. presenta con grande soddisfazione una delle tante novità che accompagneranno l’azienda per tutto il 2022: la sottoscrizione di un accordo pubblicitario con Cairo Editore. Un’eccellenza nel settore dell’editoria italiana che ad oggi ricopre gran parte del mercato editoriale.

Un importante investimento pubblicitario che servirà a dare maggiore visibilità al Brand PrestitoSì e a renderlo maggiormente riconoscibile per le famiglie italiane. E non solo, permetterà di far conoscere i negozi a marchio esclusivo e a generare maggiore clientela per tutta la rete PrestitoSì. Tale investimento rappresenta solo una componente del piano strategico messo a punto da PrestitoSì.

Saremo presenti sulle principali riviste di Cairo ogni settimana a partire da fine gennaio 2022:

DiPiù

DiPiù TV

Nuovo

Nuovo TV

Giallo

TV Mia

PrestitoSì inizia il 2022, come preannunciato, all’insegna delle grandi novità: puntare su una visibilità nazionale con il gruppo Cairo Editore, dimostra il suo approccio di valore verso la propria rete contestuale e al suo processo di continua espansione che vuole confermare nei prossimi anni.

Calendario uscite: