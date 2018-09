PrestitoSì lancia Comparatore.eu e RataOk.it

di

Si chiamano Comparatore.eu e RataOk.it i due nuovi siti web di proprietà del Gruppo PrestitoSì Finance.

In un’epoca in cui il consumatore è sempre più informato e in cui qualunque finanziamento a medio-lungo termine richiede una precisa pianificazione, lo strumento della comparazione rappresenta uno strumento fondamentale che aiuta a ridurre i tempi di ricerca e offre in un’unica schermata diverse soluzioni a seconda del servizio ricercato dall’utente.

Oggi sono diversi i siti web che offrono la possibilità di comparare prodotti online. Qual è il valore aggiunto proposto da Comparatore.eu e RataOk.it? La risposta sta nella quantità di prodotti comparabili all’interno di un’unica piattaforma. Con Comparatore.eu e RataOk è possibile, innanzitutto, comparare i principali prodotti finanziari (prestiti personali, cessioni del quinto, mutui, trattamento fine servizio), senza che l’utente sia tenuto a rilasciare i propri dati anagrafici.

A titolo di esempio, se un utente è interessato a un prestito personale e vuole effettuare una comparazione su questo prodotto finanziario gli unici dati che dovrà inserire sono l’importo richiesto e la durata del finanziamento, espressa in numero di mesi. Nessun dato personale. Cliccando su “Calcola” il sistema restituirà l’elenco dei preventivi migliori e il dettaglio di ogni preventivo in cui vengono riportati, oltre all’importo richiesto e alla durata, anche il Taen e il Tag. A questo punto, se l’utente è interessato a uno dei preventivi dovrà cliccare su “Approvazione” e solo in questa fase dovrà indicare il proprio nominativo.

I nuovi portali saranno un valore aggiunto per tutta la Rete PrestitoSì, in particolare per le agency a marchio esclusivo. Dopo la comparazione il cliente potrà richiedere i seguenti servizi:

Consulenza telefonica gratuita;

Appuntamento presso l’agency più vicina;

Consulenza a domicilio

In seguito il cliente potrà interagire con il consulente a lui assegnato.

“Comparatore.eu e RataOk.it sono due siti realizzati interamente da Creiamo Valore Italia s.r.l., società Ii del Gruppo PrestitoSì – sottolinea Gianmarco Giordani, responsabile Area It PrestitoSì -. Sin dalla nascita del progetto PrestitoSì c’è stata una grande attenzione nei confronti del mondo digital. Abbiamo costruito un team molto coeso, ma soprattutto competente e specializzato. Fanno parte di questa società professionisti in grado di occuparsi a 360 gradi della realizzazione e della gestione quotidiana di un sito web: grafici, webmasters, redattori ed esperti di social media marketing. Oggi più di ieri siamo consapevoli che l’Area It ha una responsabilità importante nel sostenere gli ambiziosi piani del gruppo. Abbiamo orientato le nostre attività in modo da offrire valore aggiunto a tutti i nostri consulenti. Il cliente avrà la possibilità di scegliere le modalità di gestione della sua richiesta e avremo, eventualmente, l’opportunità di localizzare la richiesta, facendola gestire al consulente più vicino. I due portali, comunque, sono ancora in fase di completamento. Stiamo, infatti, procedendo a inserire le nuove convenzioni nei comparti cessioni del quinto e mutui. Prevediamo una piena operatività a partire dalla fine di ottobre. Si tratta di un servizio innovativo che siamo convinti possa consentire a PrestitoSì di fare un ulteriore passo in avanti e conquistare una posizione sempre più privilegiata nel panorama italiano dell’intermediazione del credito”.

