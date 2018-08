PrestitoSì apre a Cosenza la 68esima agency a marchio esclusivo

di

Dopo la pausa estiva, PrestitoSì riparte con importanti novità. La società ha inaugurato a Cosenza la sua agency numero 68. Entro breve è prevista l’apertura di altri cinque negozi a marchio esclusivo, con l’obiettivo di raggiungere le 80 aperture entro la fine dell’anno.

PrestitoSì ha oggi una rete di 150 consulenti del credito e può vantare una delle più importanti reti di distribuzione di negozi del credito nel settore della mediazione creditizia. L’azienda mira ad arrivare a quota 200 negozi a marchio esclusivo da qui al 2020. Una presenza territoriale importante che punta a consolidare il brand e garantisce affidabilità ai player bancari, portando le famiglie italiane a identificare PrestitoSì come un punto di riferimento per il settore del credito

Titolare dell’agency di Cosenza sarà Alessandro Brunocilla, professionista che vanta un’esperienza di circa quindici anni nell’ambito del credito. “Sono davvero molto soddisfatto della scelta fatta – sottolinea Brunocilla -. PrestitoSì è una realtà consolidata nel settore della mediazione creditizia, una vera eccellenza. All’inizio della mia carriera mi sono occupato soprattutto di mutui ipotecari per poi approfondire i prodotti prestiti personali e cessioni del quinto. All’interno dell’agency proporrò tutti questi prodotti, guardando con interesse anche al discorso del settore Rental che mi sembra molto appetibile in ottica di ampliamento dei servizi da offrire alla clientela. Ho conosciuto PrestitoSì attraverso una campagna di web marketing che mi ha portato a inviare una richiesta di contatto. Devo dire che in tempi brevissimi ho ricevuto risposta e ho concordato l’incontro con il responsabile commerciale di riferimento. Si è creato sin da subito un rapporto umano molto forte con l’alta direzione. Del resto, questo è un elemento che PrestitoSì pone alla base di qualsiasi accordo. Apprezzo molto la voglia di crescere che l’azienda trasmette e che mette in campo dimostrando una grande vicinanza nei confronti di tutti i collaboratori. Inutile negare che se ho scelto PrestitoSì è anche per l’offerta che l’azienda propone sul mercato. Oggi, avere un ventaglio non solo ampio ma soprattutto competitivo di prodotti è fondamentale”.

