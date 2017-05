PrestitoSì Day, grande successo della quinta edizione della convention

di

Anche quest’anno il numero di partecipanti al PrestitoSì Day è stato superiore alle più rosee aspettative. Circa 300 persone, tra collaboratori, consulenti interessati alla società, partner bancari e relatori, sono arrivati da tutta Italia per conoscere le novità del gruppo. Numeri importanti che testimoniano il forte legame e la volontà, da parte di tutti, di credere in questo progetto.

Hanno partecipato alla convention, in qualità di partner bancari di PrestitoSì, esponenti di istituti bancari nazionali: Ibl Banca, CheBanca!, Compass, IgeaBanca, BancaProgetto e Banca FarmaFactoring.

Durante la convention sono state presentate le strategie e i programmi per il futuro della società, tra cui nuovi progetti relativi alle filiali partner, filiali dirette e PrestitoSì Family; nuovo software gestionale; investimenti in lead generation e contact center; PrestitoSì Academy.

La convention è stata l’occasione per rafforzare il rapporto con i diversi partner bancari, per approfondire gli attuali temi in agenda nel mondo del credito (su tutti il protocollo Assofin) e per premiare i migliori collaboratori che si sono distinti per la qualità del loro lavoro, performance eccellenti e un forte attaccamento alla società.

