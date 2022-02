PrestitoSì Family apre negozio del credito a Caivano

PrestitoSì Finance Spa, leader in Italia nel mercato dell’intermediazione creditizia, comunica l’apertura di una nuova agency a marchio esclusivo PrestitoSì Family.

Mercoledì 2 febbraio è stata, infatti, inaugurata la n° 89 agency PrestitoSì Family a Caivano (Na), in via Semonella, 88, sotto la direzione del dott. Nicola Semplice. Ad oggi PrestitoSì Finance S.p.A. è presente sul territorio nazionale con 11 Filiali Dirette, 89 agency a marchio esclusivo e 215 Credit Advisors.

Il Dott. Nicola Semplice racconta così l’inizio della sua attività: “sono davvero emozionato per l’apertura dell’Agency PrestitoSì Family. Sono davvero orgoglioso di far parte di una realtà consolidata su tutto il territorio nazionale e in continua evoluzione. Nasco come assicuratore per poi ampliare, in base alle esigenze della clientela, i servizi. La richiesta dei servizi finanziari nell’ultimo anno è aumentata significativamente e da qui la decisione di ampliare nuovamente l’attività ed affacciarci al mondo finanziario. Ho incontrato il dottor Nicola Defina che mi ha illustrato i punti di forza del progetto e sono rimasto sin da subito affascinato. Devo ringraziare la Grande Famiglia PrestitoSì che ha creduto fortemente in me e in questo progetto. Mi aspetto tante soddisfazioni sia dal punto di vista personale che professionale. Il lavoro sarà sicuramente tanto, ma sono certo che con l’impegno e la giusta motivazione raggiungerò grandi risultati. E poi, con l’ausilio di persone professionali, preparate e disponibili appartenenti alla famiglia PrestitoSì, mi aspetto di poter diventare un punto di riferimento per le famiglie e per le Aziende nella mia città”.