PrestitoSì Family decolla: apre a Torino il primo negozio del credito

PrestitoSì Finance apre il primo negozio PrestitoSì Family a Torino, in via Francesco Petrarca, 16. La società di mediazione creditizia, è già presente sul territorio nazionale con 9 filiali dirette, 200 credit advisor e 81 agency a marchio esclusivo.

A dirigere il negozio PrestitoSì Family nel capoluogo piemontese sarà Nicola Defina.

“La mia formazione proviene dal mondo Assicurativo ma negli ultimi anni ho deciso di avvicinarmi al settore creditizio perché è un mondo che da sempre mi affascina. Conoscevo la realtà PrestitiSi da tempo, credo nell’Azienda e nel Progetto Family. Sin dal primo incontro con il responsabile commerciale del progetto Family c’è stata grande intesa e sintonia – ha dichiatato Defina -. PrestitoSì oggi è un brand conosciuto ed apprezzato su scala nazionale ed è per me motivo di orgoglio avere la possibilità, attraverso il nuovo PrestitoSì Family, di diventare un punto di riferimento per le famiglie nel territorio torinese. La professionalità del Team, l’esperienza dell’azienda e la qualità dei prodotti sono tutti fattori che hanno inciso molto sulla mia scelta. Ho molte aspettative rispetto a questo nuovo percorso che sono convinto si rivelerà soddisfacente sia per me che per i miei collaboratori ma anche per l’alta direzione e l’intero management di PrestitoSì”.