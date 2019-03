PrestitoSì si espande nel territorio molisano. Inaugurata la nuova filiale partner di Campobasso

di

PrestitoSì Finance, tra le principali realtà in Italia nell’ambito dell’intermediazione del credito, ha aperto una nuova filiale partner a Campobasso, in via Garibaldi 73.

La filiale partner fa parte delle tre offerte commerciali che PrestitoSì propone al mercato e prevede il sostegno da parte della società per il 50% dei costi di gestione.

L’idea di contribuire allo sviluppo e alla crescita della filiale di Campobasso nasce dalla volontà di PrestitoSì Finance di investire in un progetto a più ampio respiro e di rappresentare un nuovo punto di riferimento per l’accesso al credito per le famiglie e le imprese presenti nel territorio molisano.

Responsabile della filiale partner di Campobasso sarà Angelo Trivisonno, credit advisor che collabora con PrestitoSì già da alcuni anni: “Sono iscritto in Oam da due anni. Le mie esperienze professionali precedenti mi hanno permesso di acquisire competenze soprattutto nell’ambito dei finanziamenti alle imprese ma, specie dopo il mio ingresso in PrestitoSì, mi occupo anche di altre tipologie di prodotti finanziari, in particolare prestiti personali, cessioni del quinto e mutui ipotecari. Il valore aggiunto che ho trovato in PrestitoSì è la grande vicinanza e il supporto che l’azienda offre sia nella fase di ingresso che nel quotidiano per la gestione delle criticità e delle problematiche cui ogni giorno bisogna far fronte. PrestitoSì ha saputo creare un’organizzazione veramente impeccabile, dal back office, composto da grandi professionisti sempre disponibili, all’area marketing che fornisce le linee guida e tutto il materiale necessario per l’allestimento degli uffici, senza dimenticare il sistema informatico gestionale che facilita il nostro lavoro sia nella fase della preventivazione che dell’istruttoria della pratica. PrestitoSì è uno dei pochi brand in Italia ad avere un’offerta competitiva multiprodotto. Non a caso, con la nuova filiale partner, la nostra è l’unica realtà nel territorio molisano ad offrire l’opportunità di accedere ai principali prodotti del credito e ai servizi assicurativi e di noleggio a lungo termine in collaborazione con le società AssicuraSì e RentalSì”.

PrestitoSì si espande nel territorio molisano. Inaugurata la nuova filiale partner di Campobasso ultima modifica: da