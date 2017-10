PrestitoSì Finance, sottoscritto accordo con Cairo Editore

di

PrestitoSì Finance, tra le primarie realtà nel panorama dell’intermediazione creditizia in Italia, con oltre 60 negozi a marchio esclusivo e più di 130 financial advisor, ha sottoscritto un accordo con Cairo Editore per l’anno 2017-18 per le riviste D+, D+Tv, Nuovo, Nuovo Tv, Giallo e Tv Mia.

L’accordo prevede un investimento totale di 300.000 euro, finalizzato a dare maggiore visibilità al brand PrestitoSì, affinché il marchio diventi sempre più familiare e generi sensazioni positive nell’immaginario del consumatore. È prevista una fase di test nei mesi di novembre e dicembre, con un investimento di 50.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti dell’intesa raggiunta con Cairo Editore, un’eccellente realtà nel settore dell’editoria italiana – ha dichiarato Vincenzo Barba, presidente del Gruppo PrestitoSì -. L’accordo ci permetterà di entrare nelle case delle famiglie italiane. Parliamo, infatti, del primo gruppo editoriale italiano, che con le sue riviste copre un terzo del mercato dei settimanali. Siamo convinti che, insieme alle attività di marketing e lead generation già in essere, questo investimento ci consentirà di rafforzare la nostra brand identity”.

