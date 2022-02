PrestitoSì Finance sigla accordo con Change Capital

PrestitoSì Finance S.p.A. è lieta di annunciare che si connette alla piattaforma di Change Capital, che permetterà ai consulenti AziendaSì, divisione impresa, di sostenere i propri utenti nella ricerca di finanziamenti alle imprese.

Tramite l’innovativa piattaforma CC Suite, infatti, PrestitoSì offrirà la possibilità di richiedere oltre 60 soluzioni finanziarie tra cui: l’incasso anticipato delle fatture, liquidità a supporto del capitale circolante, finanziamenti MLT, crowdfunding, finanza agevolata e molto altro. La piattaforma opera tramite strumenti di machine learning e un algoritmo proprietario che, attraverso il semplice inserimento della P.IVA, analizza i bilanci aziendali per trovare le soluzioni più adatte al caso specifico tra quelle disponibili sul web.

La partnership siglata con Change Capital, aggregatore di soluzioni finanziarie che nei primi 3 anni di esperienza è stata scelta da più di 1000 aziende operanti in tutti i settori dell’eccellenza italiana, sta a significare un vero e proprio passo in avanti per PrestitoSì, scegliendo una strada e un approccio innovativo e sostenibile.

Vincenzo Barba, Presidente della Holding H2B, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di questa partnership. Significativo l’incontro con Francesco Brami, CEO di Change Capital, che ci ha permesso sin da subito di entrare in sintonia e di creare la giusta intesa per far sì che ci fossero gli elementi essenziali per iniziare questa collaborazione. La conoscenza delle informazioni in tempo reale e la loro possibilità di lettura immediata diventano strategicamente importanti nell’ambito consulenziale. Grazie a questa partnership i nostri consulenti della Business Unit AziendaSì potranno beneficiare di questa offerta integrata e innovativa a supporto delle attività. Questa è la conferma della nostra continua e costante capacità di creare valore per la rete”.

Francesco Brami, CEO di Change Capital, prosegue: “La finanza alternativa grazie a velocità e assenza di burocrazia garantisce una risposta immediata alle richieste della PMI. Questo il collettore più importante di questa partnership performante” – e sottolinea – “Change Capital offre soluzioni immediate ottimizzando dialogo e tempistica semplicemente inserendo la Partita Iva. Il cliente, nella fase successiva, ha il vantaggio di interagire con un unico consulente che, dopo un pre-screening gratuito, lo consiglia sulle soluzioni più adatte alla sua specifica esigenza tra quelle selezionate dall’algoritmo della piattaforma. Lavoriamo a success fee e abbiamo già erogazto 100 milioni di euro alle piccole e medie imprese italiane, in meno di due anni dalla nostra nascita. Contiamo finora più di 50 partnership con le principali piattaforme Fintech, e altrettante collaborazioni con importanti consorzi e associazioni di categoria, agevolando il lavoro di migliaia di persone”.