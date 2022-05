PrestitoSì Finance inaugura una nuova agency a marchio esclusivo ad Andria (BT)

PrestitoSì Finance S.p.A., società di mediazione creditizia tra le principali realtà presenti in Italia, è lieta di annunciare l’apertura di una nuova agency a marchio esclusivo PrestitoSì Family. Mercoledì 20 aprile ad Andria (BT), in via Martiri di Bologna, 27/29, è stata inaugurata la n° 91 agency PrestitoSì Family. Ad oggi l’azienda è presente su tutto il territorio nazionale con 11 Filiali Dirette, 215 Credit Advisors e 91 agency a marchio esclusivo.

Il titolare del nuovo negozio del credito è Gianni Lamura, ex agente in attività finanziaria con oltre 20 anni di esperienza nel settore del credito, che si dichiara davvero molto soddisfatto.

E aggiunge: “sono molto emozionato per l’apertura dell’agency PrestitoSì Family qui, ad Andria. Ho piena fiducia nell’Alta Direzione, nell’azienda e in particolar modo del marchio PrestitoSì Family che sta raggiungendo ottimi traguardi. La riconoscibilità e l’unicità del Brand è stato sicuramente uno dei fattori determinanti che mi ha spinto ad intraprendere questa nuova sfida. Per non parlare dell’organizzazione maniacale, l’attenzione ai dettagli e all’offerta multiprodotto completa.

Un ulteriore motivo è la sicurezza di poter contare sul costante supporto degli altri punti PrestitoSì presenti sul territorio pugliese. Mi riferisco alla Filiale Diretta di Bari, alle due Filiali Partner di Lecce e alle altre agency a marchio esclusivo. Sin da subito ho avvertito la vicinanza dell’azienda e il supporto necessario a poter fare sempre meglio.

L’agency sarà una vera e propria boutique finanziaria dove la mia clientela potrà trovare soluzioni dedicate e personalizzate. Non mi resta che dire che vi aspetto presso la mia agency PrestitoSì Family di Andria”.