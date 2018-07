PrestitoSì Finance apre l’agency numero 66 a Pomigliano D’Arco

di

PrestitoSì Finance s.p.a. ha aperto l’agency numero 66 nel territorio di Pomigliano D’Arco (NA), in via Raffaello 1, traversa 9/11. Il nuovo negozio a marchio esclusivo PrestitoSì sarà diretto da Raffaele Saggese, collaboratore di PrestitoSì fresco vincitore del Leadership Forum Awards nella categoria dei prestiti personali.

“La mia collaborazione con PrestitoSì è iniziata a giugno 2017 – dichiara Raffaele Saggese -. Sono arrivato in PrestitoSì grazie alla fiducia e alla brillante comunicazione del presidente Vincenzo Barba e del direttore commerciale Vincenzo Langella, che mi hanno conquistato dopo una chiacchierata di 5 minuti. In verità conoscevo già l’azienda tramite colleghi che ci lavoravano con successo ed ero molto incuriosito dalla rapidità di espansione e dai feedback positivi che riscontravo nell’ambiente; il resto è stata solo una naturale conseguenza. Ho scelto la formula PrestitoSì Family perché permette di avere ottima visibilità, riconoscibilità del brand da parte della clientela, una costante assistenza da parte dell’azienda, oltre che un’ottima modalità per costruire un team autonomo nella gestione delle pratiche e porre le basi per qualcosa di ancora più grande. Il tutto con la sicurezza di avere sempre alle spalle un gruppo solido e in espansione. I prodotti finanziari proposti nell’agency di Pomigliano saranno in primis prestiti personali e cessioni del quinto, seguiti a ruota dai mutui, dai prodotti assicurativi e dal comparto aziende. Abbiamo l’ambizione di offrire la miglior soluzione possibile per ogni specifica esigenza della nostra clientela, sia private che business. Solidità e lungimiranza del progetto, con partner bancari e assicurativi di primissimo livello; presidenza, direzione, management e backoffice di grande spessore umano e professionale; disponibilità all’ascolto, vicinanza dell’azienda nei confronti dei propri collaboratori sono i fattori che si sono rivelati decisivi ai fini della scelta di PrestitoSì”.

