PrestitoSì Finance, aperta nuova filiale a Napoli

PrestitoSì Finance s.p.a. ha aperto una nuova filiale diretta a Napoli, in Piazza Garibaldi 3.

La nuova filiale, spiega una nota, nasce in seguito all’acquisizione da parte di PrestitoSì Finance della società Assi.Centro s.r.l.. PrestitoSì Finance ha investito nell’apertura della nuova struttura, acquisendo l’intero comparto delle risorse umane, formato da analisti e operatori call center, tutti inseriti all’interno dell’organico diretto, ed inquadrando come direttore di filiale Leopoldo Oropallo, professionista che vanta un’esperienza quasi trentennale nel settore del credito, soprattutto sul prodotto quinto ma anche mutui e prestiti personali.

La nuova filiale sarà un punto di riferimento per i credit advisors che operano nel territorio partenopeo, i quali potranno avere un supporto fisico e operativo nella città capoluogo.

“Ci sono grandi aspettative per l’inizio di questo nuovo percorso – ha spiegato il direttore della filiale, Oropallo -. Nonostante la mia struttura operasse con un importante partner bancario, ho deciso di accettare l’offerta PrestitoSì che mi permetterà di ampliare gli orizzonti e di contare su un partner che dia sostenibilità e che possa consentire a me e al Team di focalizzarci esclusivamente sugli obiettivi, proponendo alla clientela presente sul territorio ed acquisita in questi anni un numero maggiore di prodotti e servizi. Decisivo è stato l’incontro con i vertici aziendali con i quali c’è stata, sin da subito, grande intesa. Si tratta di una formula win-win, un modello di sviluppo conveniente e vantaggioso per ambo le parti. PrestitoSì si è fatta carico dei costi di gestione e dell’inquadramento dei dipendenti, tutti assunti dall’azienda. Per quanto mi riguarda, sono lieto ed orgoglioso di essere stato scelto come nuovo direttore della filiale. Questo incarico mi permetterà di concentrare le mie energie esclusivamente sui volumi di produzione e l’aumento delle quote di mercato sul territorio. In particolare, PrestitoSì investirà anche nella crescita dei bagagli produttivi che la realtà preesistente già vanta, grazie ad un team consolidato e composto da professionisti di grande spessore. Il progetto PrestitoSì ci permette di avere una certa tranquillità sotto il profilo economico ma, allo stesso tempo, ci stimola a fare sempre meglio attraverso degli incentivi che scatteranno al raggiungimento di determinati volumi di produzione. Sono convinto che, grazie all’esperienza del mio team ma soprattutto al supporto che PrestitoSì ci garantirà, non avremo difficoltà a raggiungere gli obiettivi individuati”.

Guarda il video dell’inaugurazione