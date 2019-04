PrestitoSì Finance, aperta nuova filiale partner a Frosinone

top AD title (i titoli sono opzionali)

PrestitoSì Finance s.p.a. ha aperto una nuova filiale partner nella città di Frosinone, in Via Aldo Moro 312.

La filiale partner è un progetto di espansione e di sviluppo sul territorio che prevede la partecipazione ai costi di gestione da parte della società PrestitoSì Finance per un contributo pari al 50%.

A dirigere la filiale partner di Frosinone sarà Alessandro Della Campa, insieme ad altri consulenti del credito. Entrato in PrestitoSì nello scorso anno con l’apertura dell’agency di Frosinone, congiuntamente all’alta direzione dell’azienda ha deciso di aprire una nuova struttura come filiale partner, al cui interno sarà potenziata la produzione diretta e la vendita tramite le attività di lead generation. La filiale potrà, inoltre, monitorare lo sviluppo territoriale dell’azienda, con possibilità di reclutare nuove leve da inserire nella struttura.

“PrestitoSì è un’azienda in cui, al di là della produzione, ciò che conta è soprattutto il rapporto umano che viene ad instaurarsi con le persone che ne fanno parte – ha dichiarato Alessandro Della Campa -. La presenza di molti prodotti finanziari e di più partner per prodotto permette di proporre alla clientela un’offerta veramente completa. Mi interfaccio quotidianamente col back office e devo dire che fanno parte di quest’area professionisti eccellenti che prestano assistenza nella risoluzione delle problematiche e forniscono molte spiegazioni e dettagli aggiuntivi, aiutando a gestire al meglio il rapporto con il cliente. Il sistema informatico gestionale utilizzato dall’azienda è altamente performante, uno strumento che aiuta a fare consulenza a 360 gradi e a portare avanti il processo di fidelizzazione dei clienti. Sono molto contento per l’inizio di questo nuovo progetto e sono sicuro che la filiale di Frosinone diventerà un punto di riferimento per tutti i collaboratori dell’Area Centro Italia”.